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В Петербурге и Кронштадте не появится садов-трансформеров

Администрация Московского района отменила конкурсы по созданию сада-трансформера на Московской площади. При этом в Кронштадте подрядчика выбрали, но вряд ли зеленую зону смогут реализовать.

Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Отменили 6 конкурсов на обустройство сада-трансформера на Московской площади по решению заказчика. В администрации Московского района «Фонтанке» рассказали, что конкурс пришлось отменить из-за ремонта памятника Ленину и самой площадки. По информации от администрации, работы по срокам наложились друг на друга, и предложили разбить сад-трансформер в следующем году на реконструированной площади.

Также похожий конкурс разыграли на обустройство сада в Кронштадте на Якорной площади. Его разбивали и в прошлом году, но в 2024-м стоимость работ выросла до 74 млн рублей. За эту сумму необходимо было соорудить холмы, расставить сосны, рассадить кустарники и цветы (можжевельник, осоку, розу, гортензию). Конкурс на проведения работ завершился, и подрядчика определили («Коммунальная экология»).

Однако источники издания говорят, что, вероятнее всего, контракт отменят из-за проблем с поставками и сроками. В администрации Кронштадтского района подтвердили отмену.

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