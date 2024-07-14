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С дождями, но все еще тепло: какая погода ждет Петербург в ближайшие дни

Уже сейчас над Петербургом собираются облака, которые принесут кратковременные дожди. При этом столбики термометров не будут опускаться ниже +25 градусов.

Ultraskrip / Shutterstock.com

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Он вызовет в регионе уплотнение облачной и местами отметится кратковременными дождями», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе будет до +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы. В понедельник, 15 июля, существенных осадков не ожидается и +23…+25 градусов.

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