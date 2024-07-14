С дождями, но все еще тепло: какая погода ждет Петербург в ближайшие дни

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Он вызовет в регионе уплотнение облачной и местами отметится кратковременными дождями», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе будет до +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы. В понедельник, 15 июля, существенных осадков не ожидается и +23…+25 градусов.