Она заявила, что вероятно, фасад здания останется в привычных охристых тонах. Однако Акмен не сказала, когда именно начнётся реставрация здания, так как на это нужны финансы. «Вы видите, что фасад достаточно протяженный, по Дворцовой площади 210 метров, соответственно, площадь фасада большая, надо уложиться в тёплый период времени. Это всё накладывает большие ограничения, сложности. Как только мы получим достаточное финансирование, работы начнутся, потому что это действительно важно», — рассказала 78 глава архитектурный службы музея.

Она также опровергла слухи о том, что Эрмитаж может вернут карасную окраску, как это было после воцарения Николая II. «Но цвет, который вы видите сейчас, стал классическим. Он был принят после Великой Отечественной войны. Мы не собираемся отходить от этого решения. Единственное, что основной фон может быть в более пастельных, мягких тонах», — заявила Акмен.

Напомним, что Зимний дворец за свою историю не раз менял окраску. Первоначально шедевр Растрелли имел охристо-желтый колер. Во второй половине 1850-х — 1860-х годах, уже в эпоху Александра II, колер фасадов дворца меняется: охра становится более густой, а декор выделяют таким цветом, что фасады начинают восприниматься как монохромные.

В 1880-е годы, когда к власти пришёл Александр III, цвет фасада становится ещё более кирпичным за счёт того, что в него обильно добавляют красный пигмент.

С воцарением на престол Николая II здание вновь претерпевает изменения: Зимний и Главный штаб перекрашивают в краснокирпичный цвет.

В ранние советские годы дворец выкрашивают в серый цвет, в 1928–1930 годах — в серо-коричневую гамму, а 1934 году предпринимают неудачную попытку окрасить масляной краской почти оранжевого цвета. Нынешний же триколор был принят в 1945 году и за это время тоже стал классическим.