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Бывший кинотеатр «Рекорд» станет альтернативной площадкой на время реставрации основной сцены Мариинского театра

Здание расположенное на пересечении Садовой улицы и Лермонтовского проспекта Мариинка получила еще в прошлом году. Сейчас планируется создать рабочую группу для разработки концепции использования здания под нужды театра.

Borisb17/shutterstock

О создании четвертой сцены в бывшем кинотеатре заговорили в мае 2024 года. В здании планируется сделать зал на 800 мест, для чего придётся создать подземный уровень. Реализация масштабного проекта может занять полтора года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В планах реставрации основной сцены Мариинского театра рассматривается вариант возможной надстройки исторического здания, но окончательного решения пока не принято. Звучали также планы создать в этом районе целый театральный квартал. Но пока что детальных проработок нет.

Дом на Лермонтовском проспекте, 14, лит. А относится к выявленным объектам культурного наследия. В 1916 году «Дом Ш.З. Иоффа с кинематографом» перестроили под «Театр миниатюр» в неоклассицистическом стиле. Кинотеатр «Рекорд» работал в здании в советское время.

Ранее мы рассказывали о том, что худрук Мариинского театра Валерий Гергиев заявил о том, что здание основной сцены страдает от строительства метро. Особенно сильно вибрация ощущалась на верхней репетиционной сцене.

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