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Солнце и тепло вернутся в Петербург в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 13 июля, город попадёт под влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит дожди, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, заметно повысят температуру.

Ultraskrip / Shutterstock.com

«Температура воздуха +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер западный, с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

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