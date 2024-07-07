В Ленинградском зоопарке отказались от идеи содержания крупных хищников и слонов

Он пояснил, что нельзя содержать больших животных, если для этого нет подходящих условий. Так, слон — это кочующее животное с развитым мозгом, которое не будет сидеть на одном месте. «Слона мы потеряли. Территории нет. Мы не можем выделить территорию, которая достойна слона. Во-первых, времена изменились. Если мы возьмём, сломаем всё в зоопарке и ползоопарка отдадим под слона, тогда — да», — цитирует Журавлева 78.

Он также рассказал, что из-за отсутствия необходимой территории Ленинградский зоопарк не планирует заводить таких крупных хищников, как медведи. Проблема заключается в том, что они могут легко разломать вольер. К тому же они на долгое время уходят в спячку и занимают большую территорию. «Мы отнимаем под него огромную территорию, которая полгода не эксплуатируется. Я против больших хищников, содержащихся в неподходящих условиях. Хотелось бы леопардов, надеюсь, мы их заведем», — поделился планами директор Ленинградского зоопарка.

Напомним, что последний раз слон жил в Петербурге в 1982 году.