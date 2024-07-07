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До конца дня в Петербурге может выпасть до половины от нормы осадков за месяц

По прогнозам синоптиков в городе может выпасть в среднем около 15 мм осадков. Однако местами есть вероятность выпадения до 30–40 мм. Дождевой фронт полностью покинет город лишь к полуночи.

Venera Salman / Shutterstock.com

«Водоканал» сообщает, что предприятие заблаговременно подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к приему интенсивных осадков. Во время дождя на очистных сооружениях города будут работать дополнительные насосы. Также там предупредили, что при сверх расчетных ливнях, которые выпадают с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут, канализационная система не может сразу принять весь объем стоков и может переполниться. В результате на улицах могут образоваться скопления воды.

Одной из причин скопления воды является мусор, попадающий в дождеприемные отверстия и уменьшающий их пропускную способность. Из-за этого канализационная система не всегда справляется с дождём, и на улицах образуются большие лужи.

Напомним, что сегодняшнюю погоду в Петербурге определяет циклон «Делия». Он принес в город кратковременные дожди и грозы, ливни и возможность града.

За последний месяц города Европейской России пережили несколько штормовых предупреждений и волн жары. В своей колонке для «Собака.ru» климатолог СПбГУ Артем Павловский рассказывает о шести шагах, которые следует предпринять прямо сейчас, чтобы адаптироваться к изменениям климата.

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