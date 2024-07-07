В Петербург тепло и шторм принесет циклон «Делия»: вот прогноз синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +28…+30 градусов, по области +26…+31. Ветер южный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15-20. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июля. Облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, днем - местами. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - меняться мало.