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В Петербург тепло и шторм принесет циклон «Делия»: вот прогноз синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 7 июля, город попадет в теплый сектор атлантического циклона «Делия», что станет причиной сильного ветра и резкого роста температуры, и только ближе к вечеру, связанный с этим атмосферным вихрем холодный фронтальный раздел принесёт к берегам Невы кратковременные дожди и грозы, местами прошумят ливни, возможен град.

Vladimir Kovalchuk/shutterstock

«Температура воздуха +28…+30 градусов, по области +26…+31. Ветер южный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15-20. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июля. Облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, днем - местами. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - меняться мало.

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