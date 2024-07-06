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Петербург занял 162 место в рейтинге самых дорогих городов планеты

Москва, по мнению аналитическое агентство Numbeo, оказалась не сильно дороже. Она также расположилась ниже середины списка — на 137 месте.

lara-sh / Shutterstock.com

Рейтинг рассчитывался по индексу стоимости жизни в крупных городах по всему миру. В топ-3 вошли Женева, Цюрих и Нью-Йорк, а всего в списке 218 городов. В топ-20 оказались 12 городов США, включая Сан-Франциско (4-е место), Бостон (5-е), Вашингтон (7-е), Сиэтл (8-е), Лос-Анджелес (9-е) и Чикаго (10-е). Туда же вошли Рейкьявик (6-е место), Канберра (12-е), Лондон (13-е), Осло (14-е), Сингапур (18-е) и Аделаида (2-е).

Кроме Москвы и Петербурга в топе оказались и другие российские города: Екатеринбург (181-е), Новосибирск (183-е) и Краснодар (184-е). Рядом с ними расположились Бангкок (133-е), Нови-Сад (134-е), Клуж-Напока (135-е) и Стамбул (136-е).

Алматы и Астану аналитики признали самыми дорогими городами Центральной Азии — 164-е и 176-е места соответственно. Однако всего из этого региона в рейтинг включили лишь четыре города, в том числе Бишкек и Ташкент — они идут следом.

Отметим, что в обновленном рейтинге Петербург потерял 13 позиций. В декабре прошлого года, он был на 147 строчке топа.
 

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