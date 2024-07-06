Порывистый ветер и дожди: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 10-15. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье дожди и грозы придут поздним вечером, а до этого воздух прогреется до +27…+29», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля. ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - понижаться.