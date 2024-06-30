Между Лахтой и Васильевским островом проложат газопровод

Всего проложат 6 километров труб, подрядчик должен выполнить все работы до ноября 2026 года. Предполагается выполнить дюкерный переход газопроводами высокого давления через Невскую губу Финского залива в её подводной части. Наземные проходы в Ольгино и на Морской набережной уже готовы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «ПетербургГаз».

Двухниточный газопровод по чертежам «Еврогазпроекта» будут прокладывать по технологии Direct Pipe: одновременно сооружать тоннель под дном и туда «вдавливается» трубопровод. Замысел в том, чтобы закольцевать систему газораспределения, чтобы повысить ее надежность, а также вовлечь не особенно загруженную ГРС «Конная Лахта» в снабжение центральной части города.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург станет первым городом России, который полностью перейдет на экологически чистые виды топлива. Уровень газификации на основных источниках теплоэнергетики уже сейчас рекордный для страны и составляет 99,6%.