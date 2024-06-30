Антициклон охладит Петербург и вернет погоду в норму: вот прогноз синоптиков на последний день июня

«Температура воздуха +22…+24 градуса, в Ленинградской области +21…+26. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем южный, юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31, на побережье Финского залива местами до +26. Атмосферное давление будет понижаться.