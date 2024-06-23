18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Пулково тестируют новые электрогазели

Они будут перевозить пассажиров с билетами бизнес-класса от выхода на посадку к борту их самолета. Электромобиль рассчитан на перевозку 16 человек и может проехать на одном заряде до 120 км.

Фото: пресс-служба Пулково
Фото: пресс-служба Пулково

Одним из преимуществ такого транспорта является снижение расходов на эксплуатацию. Газель e-NN является экологичным транспортом с высокой плавностью хода и возможностью быстрой зарядки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Быстрая зарядка новых электрогазелей обеспечивается за счёт литий-марганцевой батареи, которая рассчитана на 4 тыс. циклов зарядки и разрядки. При этом ночная зарядка позволяет снизить расходы электричества в 2-4 раза, а для удобства разработчики транспорта предусмотрели режим рекуперации, позволяющий восстановить часть потраченной энергии.

Также в аэропорту начали подвозить пассажиров к трапу на отечественных автобусах. Это низкопольный автобус, в котором отсутствуют ступени при входе, а в салоне — полностью ровный пол. Также для удобства маломобильных граждан предусмотрена аппарель.

Ранее мы писали о том, что в Петербургу подготовили и согласовали планировку метро в Пулково. Этапы возведения вестибюля станут понятны на следующих стадиях проектирования.
 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: