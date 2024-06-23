В Пулково тестируют новые электрогазели

Одним из преимуществ такого транспорта является снижение расходов на эксплуатацию. Газель e-NN является экологичным транспортом с высокой плавностью хода и возможностью быстрой зарядки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Быстрая зарядка новых электрогазелей обеспечивается за счёт литий-марганцевой батареи, которая рассчитана на 4 тыс. циклов зарядки и разрядки. При этом ночная зарядка позволяет снизить расходы электричества в 2-4 раза, а для удобства разработчики транспорта предусмотрели режим рекуперации, позволяющий восстановить часть потраченной энергии.

Также в аэропорту начали подвозить пассажиров к трапу на отечественных автобусах. Это низкопольный автобус, в котором отсутствуют ступени при входе, а в салоне — полностью ровный пол. Также для удобства маломобильных граждан предусмотрена аппарель.

Ранее мы писали о том, что в Петербургу подготовили и согласовали планировку метро в Пулково. Этапы возведения вестибюля станут понятны на следующих стадиях проектирования.

