КГИОП постарается защитить от сноса комплекс малоэтажных домов в Новой Деревне

«В периферийных районах города к историческим зданиям относятся те, что построены до 1957 года. <...> На сегодняшний день предлагается включить в перечень средовых объектов 660 зданий и сооружений в центральных районах Петербурга, построенных после 1917 года, но не отнесенных к историческим зданиям согласно действующей редакции Закона 820-7, в том числе — ряда зданий, расположенных в историческом районе Новая Деревня», — следует из информации, опубликованной на сайте комитета по защите памятников.

Представители КГИОП подчеркнули, что после внесения поправок вышеуказанные объекты будут защищены от демонтажа, как формирующие среду. «Квартал Дибуновской улицы в историческом районе Новая Деревня — яркий пример комплексной квартальной застройки, некий аналог градостроительного ансамбля. <...> На таких кварталах нужно учить студентов, как проектировать в историческом центре с одной стороны создавая что-то новое, с другой — не нарушая исторические принципы застройки», — отметил врио председателя КГИОП, кандидат архитектуры Алексей Михайлов.

Ранее мы писали о том, что здания Фарфоровского поста в Петербурге собираются передвинуть для строительства ВСМ.

