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В ночном небе над Петербургом можно будет увидеть звездопад Боотиды

В этот раз самые интенсивные звездопады будут видны в Северном полушарии в период с 22 июня по 2 июля.

simonovstas/shutterstock

У жителей Петербурга есть ещё около десяти дней, чтобы своими глазами увидеть метеорный поток под названием Июньские Боотиды. Звездопад Боотиды считается результатом сгорания в земной атмосфере частиц кометы 7P/Понса-Виннеке, орбиту которой Земля пересекает каждый год.

Специалисты Московского планетария, пик активности ожидается в следующий четверг, 27 июня. Лучше всего метеоры видны в течение трех часов после заката, до восхода Луны. Но поскольку с течением времени метеоритный поток угасает, жители Северного полушария увидят падение максимум двух метеоров в час.

Недавно мы рассказывали о том, что ученые СПбГУ узнали возраст метеорного потока Геминиды. Исследование астрономов показало, что он мог появиться в результате распада некоего крупного тела примерно 1600 лет назад.

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