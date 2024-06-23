В ночном небе над Петербургом можно будет увидеть звездопад Боотиды

У жителей Петербурга есть ещё около десяти дней, чтобы своими глазами увидеть метеорный поток под названием Июньские Боотиды. Звездопад Боотиды считается результатом сгорания в земной атмосфере частиц кометы 7P/Понса-Виннеке, орбиту которой Земля пересекает каждый год.

Специалисты Московского планетария, пик активности ожидается в следующий четверг, 27 июня. Лучше всего метеоры видны в течение трех часов после заката, до восхода Луны. Но поскольку с течением времени метеоритный поток угасает, жители Северного полушария увидят падение максимум двух метеоров в час.

Недавно мы рассказывали о том, что ученые СПбГУ узнали возраст метеорного потока Геминиды. Исследование астрономов показало, что он мог появиться в результате распада некоего крупного тела примерно 1600 лет назад.