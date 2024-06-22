Противоречивое солнце: какую погоду ждать в Петербурге на этих выходных

Сегодня город останется под влиянием периферии антициклона. Это значит, что дождей ждать не стоит при переменной облачности, но температурные показатели окажутся на пару градусов ниже положенных по климату значений, говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер сегодня дует западный, северо-западный умеренный. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 23 июня, сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.