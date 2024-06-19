Как выглядит Петербург с 79 этажа «Лахта Центра»? Показывают и рассказывают лауреаты премии «ТОП50» — 2024

Сергей Горошко, Никита Волков, Юлия Матвиенко, Рената Шакирова и другие любимые герои Собака.ru поднялись на смотровую площадку самого высокого небоскреба Европы, чтобы увидеть город в необычном ракурсе.
Сергей Горошко, актер
Отсюда я вижу Петербург совсем незнакомый, как будто другой город. Никогда не думал, что с высоты не узнаю его. Море, пляжи, зелень, огромные деловые здания — незнакомо, но очень красиво. Похоже на произведение искусства, картину. Чудесное сочетание старого фонда и новой архитектуры, удивительно, как они соединятся между собой. Но в то же время город сохраняет свой язык, в том числе в архитектуре. «Лахта Центр» — легендарное здание, и оно уже стало узнаваемой частью Петербурга.
Юлия Матвиенко, дизайнер
Это грандиозный вид с точки зрения не только высоты, которая измеряется в метрах, но и с точки зрения высоты архитектурной, инженерной. Я дизайнер, в своем творчестве соединяю традиции и новизну, на мой взгляд, и этот небоскреб очень грамотно соединил историю и будущее и идеально вписался в рельеф, в петербургское небо. Ансамбль выглядит красиво — я так чувствую. Я всегда за грамотное, аккуратное, но развитие, нельзя консервироваться. Да, привыкать к изменениям может быть сложно, но если они комфортны и красивы — то это правильно.
Роман Ротенберг,
главный тренер хоккейной команды СКА
«Лахта Центр» — это гордость Санкт-Петербурга, гордость России. Я здесь побывал несколько лет назад, когда еще шла стройка, и сейчас с удовольствием отмечаю, насколько все преобразилось. Думаю, что у этого проекта нет аналогов даже в мировом масштабе. Кстати, отсюда прекрасно видно, как развивается спортивная инфраструктура Петербурга. Это касается и футбола, и баскетбола, и других видов спорта, и, конечно же, хоккея. Знаете, всегда хочется больше побед! А для этого нужно строить еще больше катков, чтобы в хоккей приходило еще больше детей, которые лет через 10-12 станут нашими петербургскими звездами.
Рената Шакирова,
прима-балерина Мариинского театра
Сейчас, с высоты «Лахта Центра», мы словно смотрим в будущее. У нас есть история и связанная с ней культура, которую мы сохраняем, бережем, невероятное богатство в том числе балетного искусства, но мы всегда должны смотреть вперед и двигаться в этом направлении. Как Петр I открыл окно в Европу, так и мы сейчас открываем окно в будущее и прямо сейчас смотрим на него с высоты птичьего полета. Это вдохновляет! Если этот вид сравнивать с балетом, то он похож на неоклассику в этом соединении классического вида города — отсюда видны и Исаакиевский собор, и Петропавловская крепость — и его современности и будущего в «Газпром Арене», пролетах ЗСД, высотных флагштоках, которые выглядят словно кульминации в нотном стане. Это похоже на музыку Стравинского, который не боялся экспериментировать.
Антон Секисов, писатель
Отсюда можно писать про богов, про ангелов. Дрязги здесь не нужны. Петербург меняется, городской миф меняется вместе с ним. Сейчас уже невозможно жить в замкнутом пространстве, как герои Достоевского, отсюда это очевидно. Возможно, Раскольникову, который бы жил с таким видом на воду и зелень, в голову бы не пришло убивать. Эти просторы пока практически не охвачены петербургским мифом, но понятно, что он сюда придет в новом виде и принесет с собой новую литературу. Здесь нужен совершенно другой язык, чтобы писать об этих новых доминантах — «Газпром Арене», флагштоках. Родится другая поэтика, появится другая проблематика, непохожая на привычный петербургский миф.
Юлия Немчина,
генеральный директор ГК «Рики»
Вид отсюда захватывающий, Лосяш бы сказал: «Это феноменально!». Меня очень вдохновляет, как у нас отстраиваются новые архитектурные ансамбли! Петербург становится городом будущего, в котором соединяется классика и прорывные идеи. Сохранение истории, памятников культуры никак не мешает строительству красивых архитектурных ансамблей нового поколения. Главное, выдержать гармонию в совмещении этих двух культур. Город соединился физически с помощью Большой Лахты, здесь получился и продолжает развиваться единый ансамбль, это очень красиво. Три флагштока и «Лахта Центр» уже стали такими же доминантами, что и Петропавловская крепость. Такая динамика очень близка по духу нашей креативной группе компаний «Рики». Внутри команды мы должны предугадывать тренды, мы за ними не гонимся — мы их задаем. И наши градостроители тоже, по сути, видят, какие тренды существуют, и предугадывают их, чтобы продолжать развивать город.
Виталий Пушницкий, художник
Ксения Пушницкая, искусствовед
Виталий: У Петербурга здесь совсем другой образ, отличный от центра. Для меня привычный город — это три-четыре этажа. Но современный Петербург тут меняется, в сторону небоскребов.
Ксения: Это не другой город — он тот же самый петровский город, только в другом времени. Концепция Петра I здесь, в Лахте, реализована дословно: нужно, чтобы людям было удобно передвигаться, чтобы рядом был деловой центр, чтобы вокруг была вода. Так что задумка основателя здесь абсолютно повторяется — наверное, он спустя 321 год таким бы и представлял себе город.
Никита Волков, актер
Меня все это немного шокирует. Я вижу с непривычной высоты свои родные места, знакомые дома — только в миниатюре. Все-таки 79-й этаж, я никогда не был так высоко. В этом есть что-то завораживающее, вид напоминает детский конструктор — в похожий мы играем с сыном: дороги строим, машинки по ним пускаем. C этой площадки отлично видно, как Петербург развивается. Вспомните этот же город 20 лет назад, когда на Невском висели огромные рекламные табло с пивом, и все это воспринимали как данность. Сейчас уже все по-другому. А когда мой сын подрастет, город еще больше поменяется.
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