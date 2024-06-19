Как выглядит Петербург с 79 этажа «Лахта Центра»? Показывают и рассказывают лауреаты премии «ТОП50» — 2024

Виталий: У Петербурга здесь совсем другой образ, отличный от центра. Для меня привычный город — это три-четыре этажа. Но современный Петербург тут меняется, в сторону небоскребов.

Ксения: Это не другой город — он тот же самый петровский город, только в другом времени. Концепция Петра I здесь, в Лахте, реализована дословно: нужно, чтобы людям было удобно передвигаться, чтобы рядом был деловой центр, чтобы вокруг была вода. Так что задумка основателя здесь абсолютно повторяется — наверное, он спустя 321 год таким бы и представлял себе город.