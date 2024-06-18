Где взять июньский (коллекционный!) номер журнала «Собака.ru»

В 2024 году главная городская премия прошла в 19-й раз, а редакция «Собака.ru» сделала самый большой номер за всю историю проекта, посвященный всем 50 лауреатам в 9 номинациях: «Кино», «Театр», «Бизнес», «Мода», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция», «Книги», «Искусство». Кстати, формально в этом году лауреатов было 87, ведь в номинации «Культурная институция» — команды. Это команды «Манежа», «Петергофа», фонда «Антон тут рядом», Русского музея и академии Вагановой.

Важно! Цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.

Обратите внимание: в 2024-м среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ, ньюкамеров и патриархов. А еще опять появилась номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — классно, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.

В этом году символ премии «ТОП 50» — Аполлон явился нам (и вам!) в виде лебедя.