Здания Фарфоровского поста в Петербурге собираются передвинуть для строительства ВСМ

Комплекс зданий Фарфоровского поста в Петербурге могут передвинуть перед началом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Об этом указано в акте государственной экспертизы, выполненной компанией «ЛенСтройУправление» по заказу ИИМК РАН.

О возможном переносе здания Госэкспертиза указала в разделе «Особенности охраны объекта»: там говорится, что кирпичные строения можно «передвинуть», освободив таким образом место «для прокладки новых железнодорожных путей».

«Сам план устройства высокоскоростной магистрали, которая является важнейшим государственным проектом Российской Федерации, воспринимается экспертом обоснованным фактором развития главной доминаты данной территории — железнодорожной магистрали, а передвижение находящихся на ней некоторых исторических зданий (в целом виде, без разборки) — как мероприятия по их спасению», — следует из заключения экспертизы, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, Фарфоровский пост в Петербурге признали объектом культурного наследия. Это может спасти комплекс зданий от сноса ради строительства ВСМ. В рамках экспертизы экспертом была изучена и проанализирована информация о комплексе зданий Фарфоровского поста, включающем семь объектов. Это участок ж.д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ и шесть зданий — дома 40А, 44А, 46А, 48А, 52А и 54А.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.