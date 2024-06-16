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Жаркая погода возвращается: вот прогноз синоптиков для Петербурга на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 16 июня, город останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, при этом он развернет воздушные потоки в атмосфере на южные румбы, что поспособствует росту дневных температур.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник вечером кратковременные дожди и +26…+28», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июня, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, местами до +10, днем +26...+28. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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