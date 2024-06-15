Солнечно и без дождей: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье без осадков и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами до +10, днем +23...+25. Атмосферное давление будет повышаться.