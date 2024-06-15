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Солнечно и без дождей: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 15 июня, город останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе спокойную и довольно солнечную погоду, при этом в Санкт-Петербурге обойдется без существенных осадков, а в некоторых районах Ленинградской области дожди ещё пройдут.

Nikitin111162/shutterstock

«Температура воздуха +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье без осадков и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами до +10, днем +23...+25. Атмосферное давление будет повышаться.

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