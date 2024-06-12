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Возвращение дождей: какой будет погода в Петербурге 12 июня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в город вернется циклоническая погода. Атмосферный вихрь, центр которого в середине дня окажется над Скандинавией, усилит ветер и будет поставлять в регион обширные облачные поля, которые местами станут причиной небольших дождей.

Victoria Kazak/shutterstock

«Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба что ниже нормы. В четверг без существенных осадков и +19…+21», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет повышаться.

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