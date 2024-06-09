Жильцы доходного дома Кузнецова протестуют против демонтажа старинных балконов

Неравнодушные горожане начали борьбу а спасение балконов доходного дома Кузнецова 1902 года постройки на Кавалергардской улице, 5. Демонтаж значимых элементов здания запланировали на 10 июня. Жильцы уверены, что это незаконно, ведь ЖКС № 3 Центрального района, который занимается обслуживаем дома, за последние 25 лет ни разу не проводил ремонт фасада и не предоставил документов, подтверждающих необходимость демонтировать балконы



«Поскольку дом с деревянными перекрытиями, для установки новых балконов и заведения тавров, удерживающих балконы, дом практически со 100% вероятностью будет расселен и все мы просто потеряем свои квартиры. Практически во всех квартирах сделан хороший и качественный ремонт. Естественно, эти средства тоже мы потеряем», — говорится в сообщении жильцов на странице «Центральный район за комфортную среду обитания».



Жильцы многоэтажного дома не согласны с решением Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКС) о начале капитального ремонта подъезда. Они утверждают, что конструкция строения не требует ремонта, и готовы провести независимую экспертизу за свой счет. Однако согласовать время и дату демонтажа с ЖКС так и не удалось. Возник конфликт интересов между жильцами и управляющей организацией, который необходимо урегулировать в ближайшее время.



Сегодня мы рассказывали о том, что во флигеле князя Алексея Александровича заменили входную дореволюционную дверь на новодел. Это вызвало негодование у местных жителей, но жилищно-коммунальные службы, что все заранее согласовали с жильцами.