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Жильцы доходного дома Кузнецова протестуют против демонтажа старинных балконов

Последние несколько лет они обтянуты сетками, чтобы не обсыпалась штукатурка. Сейчас жильцы считают, что элементы здания собираются уничтожать для того, чтобы дом вскоре признали аварийным и расселили.

Неравнодушные горожане начали борьбу а спасение балконов доходного дома Кузнецова 1902 года постройки на Кавалергардской улице, 5. Демонтаж значимых элементов здания запланировали на 10 июня. Жильцы уверены, что это незаконно, ведь ЖКС № 3 Центрального района, который занимается обслуживаем дома, за последние 25 лет ни разу не проводил ремонт фасада и не предоставил документов, подтверждающих необходимость демонтировать балконы

«Поскольку дом с деревянными перекрытиями, для установки новых балконов и заведения тавров, удерживающих балконы, дом практически со 100% вероятностью будет расселен и все мы просто потеряем свои квартиры. Практически во всех квартирах сделан хороший и качественный ремонт. Естественно, эти средства тоже мы потеряем», — говорится в сообщении жильцов на странице «Центральный район за комфортную среду обитания».

Жильцы многоэтажного дома не согласны с решением Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКС) о начале капитального ремонта подъезда. Они утверждают, что конструкция строения не требует ремонта, и готовы провести независимую экспертизу за свой счет. Однако согласовать время и дату демонтажа с ЖКС так и не удалось. Возник конфликт интересов между жильцами и управляющей организацией, который необходимо урегулировать в ближайшее время.

Сегодня мы рассказывали о том, что во флигеле князя Алексея Александровича заменили входную дореволюционную дверь на новодел. Это вызвало негодование у местных жителей, но жилищно-коммунальные службы, что все заранее согласовали с жильцами.

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