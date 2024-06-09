Во флигеле князя Алексея Александровича заменили входную дореволюционную дверь на новодел

Один из жильцов рассказал о том, что в известность о проведении ремонта никто собственников не поставил. Сейчас в доме продолжаются малярные работы. Старинную входную дверь заменили несколько недель назад. До сих пор ее судьба жильцам неизвестна. Управляющая компания, не признается, кто именно был ответственен за замену двери.

«Согласованной документации о замене дверей с КГИОП не продемонстрировали. Председатель дома говорит обращаться по этому вопросу в их производственно-технический отдел, но там никто ничего не знает, переводят стрелки с одного сотрудника на другого», — приводит слова жильца издание MR7.

Всего в доме три парадных. Заменили только первую, в двух других еще стоят старинные двери. Но, как ответила возмущенным председатель дома, жильцы второй парадной тоже хотят себе такую же новую железную дверь, какую сейчас установили в первой парадной.

В апреле в доходном доме Корневых столетние двери заменили на новодел из-за просьбы жильцов. Свой поступок жильцы аргументируют лишь тем, что створки были старые и негодные для использования — пропускали холод.