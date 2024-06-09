Снова дожди: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22. Ветер южный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие дожди и +17…+19», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июня, облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19. Атмосферное давление будет слабо повышаться.