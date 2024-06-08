Пулково оплатит ремонт самолетам, которые столкнулись при буксировке

Бизнес-джету потребовалась замена законцовки крыла и вылет отменили. Повреждено было и воздушное судно Superjet 100. У него задета нижняя кромка левого полукрыла. Инцидент произошел вечером 7 июня во время буксировки Bombardier Global Express XRS.

Сегодня стало известно, что Пулково оплатит ремонт обоим самолетам, столкнувшимся при буксировке в аэропорту. «Аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку, а также оплачивает ремонтные работы. Вылет самолета частной авиации будет обеспечен в кратчайшие сроки», — цитирует пресс-службу авиагавани «Фонтанка». После случившегося проводится внутренняя проверка. Аэропорт работает штатно.

В апреле этого года служебный грузовик повредил здание терминала аэропорта. Водитель не рассчитал габариты машины и снёс облицовку.