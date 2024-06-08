Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей

В частности, город заключил 27 соглашений в области промышленности на более чем 95 млрд рублей. «Итоги форума расцениваем как успешные для Петербурга. Каждое заключенное соглашение приближает нас к цели — превращению Северной столицы в современный мегаполис XXI века. Гармоничный и устойчиво развивающийся независимо от внешних обстоятельств», — заявил Александр Беглов.

Ленобласть заключила на ПМЭФ 15 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей. «Подписали более 15-ти контрактов, которые связаны с непрямыми частными бюджетными инвестициями, например, IT-технологии. Это вопросы экологической безопасности, вопросы межрегионального сотрудничества», — рассказал изданию 78 Александр Дрозденко.

Всего же на ПМЭФ заключили почти 1000 соглашений на 6,4 трлн рублей. За четыре дня приняли участие более 21 тысячи человек из 139 стран мира.

Традиционно ПМЭФ считается главным экономическим событием года: в Россию приезжают главы иностранных государств, на площадке форума подписываются многомиллиардные контракты. Но много ли получает от такого мегасобытия сам город? Почему из года в год публику шокируют цены в меню для гостей? И как, собственно, подписываются те самые контракты на миллионы долларов? Неужто министры и CEO компаний просто приходят на стенды и уходят с новыми самолетами или турбинами для электростанций? Отвечаем на «наивные» вопросы о ПМЭФ с экономистами, предпринимателями и урбанистами!

