Дожди охладят Петербург: какой будет погода в субботу

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +18…+20»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня, ночью переменная облачность, днем преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, местами в пригородах до +7, днем +19...+21. Атмосферное давление будет понижаться.