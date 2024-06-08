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Дожди охладят Петербург: какой будет погода в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 июня, город  окажется на пути приближающегося с юго-запада атмосферного фронта. Он будет уплотнять облаков, вызовет дожди, местами возможны грозы, и ограничит приток солнечного тепла.

Stanislav71/shutterstock

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +18…+20»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня, ночью переменная облачность, днем преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, местами в пригородах до +7, днем +19...+21. Атмосферное давление будет понижаться.

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