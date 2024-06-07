Названы сроки строительства туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» на месте бывшей промзоны «Горская»

Соглашение о строительстве туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» подписано в ходе ПМЭФ-2024. Его будут реализовывать в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», который предполагает строительство круглогодичных морских курортов. К 2030 году на бывшей промышленной площадке «Горская» на берегу Финского залива построят туристические объекты, гостиницы и рекреационные пространства, школу яхтенного спорта, а также общественные пространства.

Площадь кластера, который станет новым городом-верфью, составит 160 гектаров. Петербуржцы и туристы смогут пользоваться услугами станции водных видов спорта, круглогодичного бассейна и водных аттракционов, посетить тематический «Парк маяков» и каток, а также экстримпарк, искусственный тренировочный водоем и другие объекты.

Напомним, впервые о планах превратить территорию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» в Приморском районе Петербурга стало известно в 2019 году. Тогда проект также подразумевал строительство внутренней кольцевой железнодорожной линии «по примеру мировых аналогов» — для комфортного перемещения между различными зонами.