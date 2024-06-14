Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 уже сегодня!

С лауреатами этого года мы встретимся в «Лахта Центре» — самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире. «Собака.ru» наградит героев в 9 номинациях: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр». Пятьдесят лауреатов получат статуэтки из переработанного стекла, созданные брендом Solid Water.

После церемонии награждения на сайте и в наших социальных сетях мы покажем и расскажем, как прошла премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Следите!