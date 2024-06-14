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Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 уже сегодня!

День настал — через несколько часов «Собака.ru» вручит статуэтки пятидесяти лауреатам премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Мы отметим выдающихся петербуржцев, которые повлияли и влияют прямо сейчас на развитие, восприятие и значимость города в разных областях.

Знакомьтесь со ВСЕМИ лауреатами этого года!
Кольца MIUZ DIAMONDS Обложка 388-полосного (!) коллекционного номера. Редакция создала ее в коллаборации с искусственным интеллектом и Максимом

Кольца MIUZ DIAMONDS

Обложка 388-полосного (!) коллекционного номера. Редакция создала ее в коллаборации с искусственным интеллектом и Максимом Осиповым, издателем журнала «Собака.ru» в Самаре

С лауреатами этого года мы встретимся в «Лахта Центре» — самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире. «Собака.ru» наградит героев в 9 номинациях: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр». Пятьдесят лауреатов получат статуэтки из переработанного стекла, созданные брендом Solid Water.

После церемонии награждения на сайте и в наших социальных сетях мы покажем и расскажем, как прошла премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Следите!

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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