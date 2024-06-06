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В Царском селе перевернулся понтон с 24 пассажирами. Есть погибшая и пострадавшие

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека при опрокидывании понтона на Большом пруду в Екатерининском парке. Причины случившегося уточняются.

Sever180 / Shutterstock

Понтон с 24 пассажирами, изначально рассчитанный на перевозку 16 человек, перевернулся на пруду в Царском селе ночью 6 июня. «Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным «Фонтанки», погибла девушка — ее доставили в больницу в состоянии клинической смерти, она не выжила.

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