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В Петербурге за 2 млрд рублей построят инновационный центр

Он расположится в особой экономической зоне. Завершить его строительство планируется в середине 2026 года.

Скриншот: Роман Киташов/YouTube

За основу возьмут проект уже построенного первого инновационного центра, однако в него потребуется внести изменения, заменив многие технологические решения с зарубежных на российские. «Спрос на готовые промышленные помещения у нас высокий как со стороны действующих, так и новых резидентов. Он связан с тем, что перед строительством собственного предприятия, перед выходом на крупные инвестиции компании необходимо сначала разработать продукт и зарегистрировать его. Для этого и будет предназначен новый, уже второй инновационный центр», — цитирует гендиректора ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамару Рондалеву «Деловой Петербург».

Площадь нового центра составит 18 тыс м2, включая 12 тыс м2 производственных площадей. Начать строительство планируется в 2025 году, завершить — в середине 2026-го.

Напомним, что в прошлом году ОЭЗ «Санкт-Петербург» вошла в пятерку лучших в России. Она оказалась одной из пяти самых эффективных особых экономических зон технико-внедренческого типа, а также стала лидером сразу по нескольким критериям.

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