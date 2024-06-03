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«Ленфильм» открыл смотровую площадку на высоте 30 метров

Жители и гости города смогут подняться на крышу 10-го корпуса киностудии в составе экскурсионной группы. Оттуда открывается вид на все главные достопримечательности города — Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство и купол Исаакиевского собора. А чтобы никто чтобы никто ничего не пропустил, сотрудники «Ленфильма» обещают раздавать бинокли.

Попасть на смотровую площадку «Ленфильма» смогут только люди не моложе 14 лет, подписавшие документ о технике безопасности. «Это уникальная смотровая площадка, потому что с нее открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», – рассказал куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов «Петербургскому дневнику».

В пресс-службе киностудии заверили, что помимо экскурсионных групп готовы пустить на крышу режиссеров для съемок фильмов, клипов и прочего контента. Продолжительность экскурсии составит один час. Подняться на крышу можно будет по будням в 18:00, а в выходные в 15:00 и 18:00. Стоимость взрослого билета 550 рублей.

Перед походом на крышу «Ленфильма» вспоминаем наше интервью с председателем совета директоров киностудии. Федор рассказал нам все: и как «Ленфильм» готовился к юбилею (110 лет!), и станет ли Петербург Лос-Анджелесом на Неве.

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