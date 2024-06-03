Конец мая в Петербурге стал самым жарким за всю историю наблюдений

«Температура воздуха плюс 19,8 градуса третьей декады мая 2024 года на градус перекрыла рекорд 1889 года и стала самой жаркой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — сообщал синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

31 мая ночная температура не стала самой теплой, днем рекорда тоже не получилось, а вот среднесуточная температура за этот день перекрыла предыдущий максимум на 0,3 градуса. Теперь новые самые теплые сутки 31 мая в Санкт-Петербурге со средней температурой плюс 23 градуса.

На этой неделе синоптики пообещали постепенный спад жаркой погоды. К концу недели температура воздуха опустится до +15 градусов. «Воздушная масса во второй половине недели станет прохладнее, облаков будет много, поэтому и температура воздуха понизится», — пояснил синоптик.