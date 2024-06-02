В Эрмитаже выросли цены на билеты с открытой датой

Билеты с открытой датой дают право один раз посетить музей в течение следующих трех рабочих для Эрмитажа дней. При этом цены на разовое посещение и Зимнего дворца, и Главного штаба, не изменились — они стоят 500 рублей.

Как пишет «Деловой Петербург», рост цен на билеты произошло на фоне технических работ. С 20:00 26 мая до 15:00 27 мая билеты через официальный сайт купить было невозможно.