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Жара уходит? Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Петербурге

Сегодня в городе еще сохранится тепло: воздух прогреется до +27 градусов, но возможны кратковременные дожди и грозы.

Shutterstock.com (Evgeny Haritonov)

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями и грозами. А всему виной циклоническая депрессия, с центром над Прибалтикой.

«Температура воздуха +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер южный 2-7 м/с, при грозе порывистый», — добавил Леус.

Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. А вот уже в понедельник, 3 июня, в городе немного похолодает до +23…+25 градусов с кратковременными дождями и грозами.

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