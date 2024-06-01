Роспотребнадзор разрешил купание лишь на 12 пляжах в Ленобласти

В этом году ведомство признало безопасными только 12 точек в восьми районах региона. Всего специалисты проверили 41 водоем.
Лабораторные исследования показали, что для безопасного купания в Ленобласти подойдут следующие места:
- озеро Павловское (Бокситогорск);
- река Луга (Большой Сабск);
- озеро Курголовское (Токсово) и озеро Коркинское (Воейково);
- река Шингарка (Низино);
- озеро Омчино и озеро Толони (Луга);
- река Вуокса (Приозерск) и озеро Отрадное (Плодовое);
- река Тихвинка (Тихвин, первый микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно);
- карьер в поселке Шапки.
Как рассказали в ведомстве, всего мониторинг качества воды проводится в 41 контрольной точке с мая по август включительно. Управление обращает внимание, что наличие на берегу водоёма знака «Купаться запрещено» означает, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и купаться категорически запрещается.
Напомним, что в Петербурге ведомство одобрило для купания лишь три места. В этот список вошли озеро Безымянное (Красносельский район), Первое Суздальское озеро (Выборгский район), Ольгинский водоём (Выборгский район).
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