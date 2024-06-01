Роспотребнадзор разрешил купание лишь на 12 пляжах в Ленобласти

Лабораторные исследования показали, что для безопасного купания в Ленобласти подойдут следующие места:

озеро Павловское (Бокситогорск);

река Луга (Большой Сабск);

озеро Курголовское (Токсово) и озеро Коркинское (Воейково);

река Шингарка (Низино);

озеро Омчино и озеро Толони (Луга);

река Вуокса (Приозерск) и озеро Отрадное (Плодовое);

река Тихвинка (Тихвин, первый микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно);

карьер в поселке Шапки.

Как рассказали в ведомстве, всего мониторинг качества воды проводится в 41 контрольной точке с мая по август включительно. Управление обращает внимание, что наличие на берегу водоёма знака «Купаться запрещено» означает, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и купаться категорически запрещается.

Напомним, что в Петербурге ведомство одобрило для купания лишь три места. В этот список вошли озеро Безымянное (Красносельский район), Первое Суздальское озеро (Выборгский район), Ольгинский водоём (Выборгский район).