Жара и возможная гроза: какой будет погода в Петербурге в первый летний день

«Температура воздуха +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В воскресенье местами кратковременный дождь, гроза и +26…+28», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июня, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29, на побережье Финского залива местами до +24. Атмосферное давление будет мало меняться.