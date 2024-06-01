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Жара и возможная гроза: какой будет погода в Петербурге в первый летний день

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 июня, город будет ощущать влияние северо-восточной периферии приближающегося циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы, в отдельных районах град.
 

Viacheslav Lopatin/shutterstock

«Температура воздуха +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В воскресенье местами кратковременный дождь, гроза и +26…+28», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июня, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29, на побережье Финского залива местами до +24. Атмосферное давление будет мало меняться.

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