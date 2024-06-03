Запуск авиашаттлов между Москвой и Петербургом и подорожание шенгенской визы: что изменится для петербуржцев в июне

Безопасность турпоходов

С 1 июня заработал новый закон, регулирующий туристических проводников. Гиды, кто водят путешественников по опасным и сложным маршрутам, должны пройти аттестацию в одной из спортивных федераций или одобренных правительством организациях. Кроме того, экскурсоводы обязаны сообщать в МЧС о начале маршрута и о возвращении с него, периодически проходить переподготовку и переаттестацию.