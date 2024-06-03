Запуск авиашаттлов между Москвой и Петербургом и подорожание шенгенской визы: что изменится для петербуржцев в июне

Реконструкция «Фрунзенской», закрытие ICQ, прямой авиарейс из Петербурга в Батуми: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения ждут горожан в первом летнем месяце.
Запуск авиашаттлов
Между Петербургом и Москвой с 1 июня запустили авиашаттлы компании «Аэрофлот». Самолеты между аэропортами Шереметьево и Пулково будет летать с интервалом от 15 минут, между Пулково и Внуково — от 30 минут.
Реконструкция «Фрунзенской»
Станцию «Фрунзенская» с 1 июня закрыли на ремонт. К 2027 году планируют построить здание Единого диспетчерского центра метрополитена на базе расширенного вестибюля, приведут в порядок саму станцию, заменять эскалаторы. На время реконструкции усиливают движение маршрута №50 и троллейбусов №№ 15, 17.
Закрытие ICQ
VK с 26 июня закрывает принадлежащий ей мессенджер ICQ. Компания планирует сосредоточить усилия на развитии VK Мессенджера и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace.
«Алые паруса»
Праздник выпускников школ в этом году пройдет 28 июня.
Праздничный выходной
12 июня — нерабочий день из-за Дня России.
Сад Мариинского дворца
Сад Мариинского дворца открыли с 1 июня. Попасть можно по выходным с 11:00 до 19:00. Напомним, что в 2022 году пространство впервые открыли для посетителей после 178-летнего перерыва.
Ремонт «Удельной»
Станцию метро закрыли на капитальный ремонт. За 11 месяцев планируют отремонтировать эскалаторы, инженерные сети и административно-бытовые помещения. Пока «Удельная» будет закрыта, изменят трассы движения четырех автобусных маршрутов и усилят семь. Заработает станция в мае 2025 года.
Новый прямые авиарейсы
Из Петербурга в Батуми с 13 июня запускают прямые самолеты, а во Владивосток — с 16 июня.
Подорожание шенгенской визы
Краткосрочная виза (категории C) с 11 июня будет стоить 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Виза для путешественников до 6 лет остается бесплатной.
Открытие «Чернышевской»
Станцию откроют после ремонта до 30 июня.
Безопасность турпоходов
С 1 июня заработал новый закон, регулирующий туристических проводников. Гиды, кто водят путешественников по опасным и сложным маршрутам, должны пройти аттестацию в одной из спортивных федераций или одобренных правительством организациях. Кроме того, экскурсоводы обязаны сообщать в МЧС о начале маршрута и о возвращении с него, периодически проходить переподготовку и переаттестацию.
Новые справки для детского лагеря
Минздрав обновил форму медицинской справки, которую нужно предоставить для отправки ребенка в детский лагерь. Теперь в документе врачи должны указывать все перенесенные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медгруппу для занятий спортом, результаты осмотра на педикулез и чесотку.
Алкоголь на летних верандах
В начале июня на летних верандах разрешили продавать алкоголь. Ранее за это заведению могли выписать штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
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