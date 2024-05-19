Жаркая погода продолжается: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер юго-западный, западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 мая, Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный, северо-западный, переходящий к северному умеренному. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление будет повышаться.