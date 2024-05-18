Жара и солнце: какой будет погода в Петербурге на выходных

Температура воздуха +22…+24 градуса , в Ленинградской области +20…+25. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая, малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +23...+25. Атмосферное давление будет понижаться.