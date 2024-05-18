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Жара и солнце: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 мая, город останется под влиянием скандинавского антициклона, которой сформирует в регионе малооблачную и сухую погоду, с температурными показателями на 4-5 градусов  превышающими климатическую норму.

Vunishka / Shutterstock.com

Температура воздуха +22…+24 градуса , в Ленинградской области +20…+25. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая, малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +23...+25. Атмосферное давление будет понижаться.

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