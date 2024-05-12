Начало потепления: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник небольшие дожди и +11…+13, — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 мая, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12. Атмосферное давление ночью существенно меняться не будет, днем — слабо понижаться.