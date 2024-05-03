В Петербурге закрасили граффити-портрет с Сергеем Бодровым. Спустя 10 лет после появления!

Портрет Сергея Бодрова-младшего создавался в 2014 году — к мемориальной дате 20 сентября 2002 года, когда актер и режиссер пропал без вести вместе со съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Это один из первых социальных проектов HoodGraff — к их рукам также относятся портрет Альберта Эйнштейна на Литейном проспекте, а также изображение Павла Дурова на улице Некрасова. Стрит-арт с Бодровым не раз портили вандалы в 2016 году, HoodGraff восстановили посвящение Бодрову — обновленный он появился в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Герой 90-х изображался в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы.

В 2020 году стало известно, что портрет нанесен на трансформаторные будки без согласования и его необходимо закрасить — Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения на 29 трансформаторных будках, находящихся в ведении «Ленэнерго». Для избежания штрафов, служба должна закрасить изображения — в случае невыполнения предписания компании заплатить от 200 до 500 тысяч рублей за каждое изображение.

Сегодня стало известно, что в ночь на 3 мая граффити закрасили — теперь на месте Бодрова-Багрова организаторы фестиваля «Старкон» (крупнейший в СНГ фестиваль фантастики) разместили магистра Йоду из «Звездных войн». Персонаж вступает в полемику с прошлым стит-артом и отвечает на культовый вопрос «В чем сила, брат?» перефразом «В ньютонах сила, брат!».