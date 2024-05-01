Парки Петербурга открылись после весенней просушки

Во время такого весеннего перерыва парки готовят к новому сезону: очищают газоны после обильного таяния снега, обрезают деревья и кустарники, красят скамейки и ремонтируют садовую мебель.

О том, что Летний и Михайловский сады Русского музея планируют открыть с 1 мая, стало известно в конце апреля. Именно тогда стали скульптуры начали освобождать от зимних чехлов. Как поясняли в музее, изваяния плохо переносят перепады температуры и замерзание конденсата на поверхности. Весной специалисты раскрывают каждую статую в присутствии хранителя, реставраторов и других специалистов музея, которые проверяют состояние произведений искусства.

Вчера мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду зацвела сакура. Этот период продлится около трех недель. При этом разные виды и сорта деревьев будут сменять друг друга по очереди.