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Парки Петербурга открылись после весенней просушки

Популярные у горожан и туристов зеленые зоны вновь доступны для прогулок. Первые посетители уже оценили Таврический и Михайловский сады. В Летнем саду освободили от зимних футляров знаменитые античные статуи.

BestDeals/shutterstock

Во время такого весеннего перерыва парки готовят к новому сезону: очищают газоны после обильного таяния снега, обрезают деревья и кустарники, красят скамейки и ремонтируют садовую мебель.

О том, что Летний и Михайловский сады Русского музея планируют открыть с 1 мая, стало известно в конце апреля. Именно тогда стали скульптуры начали освобождать от зимних чехлов. Как поясняли в музее, изваяния плохо переносят перепады температуры и замерзание конденсата на поверхности. Весной специалисты раскрывают каждую статую в присутствии хранителя, реставраторов и других специалистов музея, которые проверяют состояние произведений искусства.

Вчера мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду зацвела сакура. Этот период продлится около трех недель. При этом разные виды и сорта деревьев будут сменять друг друга по очереди. 

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