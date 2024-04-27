Какую погоду ждать на майских праздниках в Петербурге? Рассказывают синоптики

«Например, в понедельник будет солнечно и по-летнему тепло, но в последний день апреля будет ветрено и дождливо, а температура опустится ниже нормы», — рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус для «Фонтанки».

Уже в воскресенье по периферии антициклона пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди, а воздух прогреется до +13…+15 градусов. А вот в понедельник ожидается резкий температурный скачек до +20 градусов.

«До 30 апреля продолжится поступление в наш регион теплого воздуха с юго-запада, поэтому дневная температура будет только повышаться. Сегодня в Санкт-Петербурге до +13 градусов, завтра до +15 градусов, 29 апреля до +20 градусов. И только 30 апреля проходящий через Финляндию циклон принесет к нам атмосферный фронт с дождиками, но пройдут они ночью и утром. Днем западный, северо-западный ветер немного охладит воздух, поэтому температура снова понизится до +13…+15 градусов», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Леус добавляет, что 1 мая осадки прекратятся, но вот солнце вряд ли сможет прогреть воздух выше границ климатической нормы. Ночью — около +7, днем — те же +13…+15 градусов.