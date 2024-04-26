Анна Балагурова назначена генеральным директором Новой Голландии

О назначении Анны Балагуровой написали сегодня в РБК — внесение изменений о смене директора состоялось 18 апреля. Ранее пост генерального директора с 2011 года занимала Роксана Шатуновская, которой пришлось уйти с должности после скандала из-за высказываниями ее мужа о теракте в «Крокусе Сити Холле».

До этого Балагурова занимала должность креативного директора пространства «Сообщество», а до этого возглавляла петербургский филиал интернет-газеты The Village.