Всему виной южный циклон: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля, Облачная погода. Ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11. Атмосферное давление будет понижаться.