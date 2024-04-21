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Всему виной южный циклон: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 апреля, синоптическая ситуация в городе в руках очередного, второго в серии, южного циклона, центр которого в середине дня окажется над территорией Украины.  Он затронет Петербург своей северной периферией лишь вечером, и местами пройдут небольшие дожди.

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

«Сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля, Облачная погода. Ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11. Атмосферное давление будет понижаться.

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