Зимние сугробы: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье без существенных осадков +6…+8», — сказал Леус.

Синоптик также отметил прошедшие накануне снегопады, которые вернули в Петербург сугробы. Высота снежного покрова, по данным городской метеостанции, составила 11 см. На территории Ленинградской области больше всего снега на северо-западе территории, например, в Сосново высота снежного покрова достигла 17 см, а в Выборге - 18 см. И пролежит этот снег до понедельника.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градусов, днем +4...+6. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.