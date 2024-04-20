18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Зимние сугробы: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 апреля, активный циклон оставит территорию Ленинградской области в своей холодной, тыловой части. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, возможен мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье без существенных осадков +6…+8», — сказал Леус.

Синоптик также отметил прошедшие накануне снегопады, которые вернули в Петербург сугробы. Высота снежного покрова, по данным городской метеостанции, составила 11 см. На территории Ленинградской области больше всего снега на северо-западе территории, например, в Сосново высота снежного покрова достигла 17 см, а в Выборге - 18 см. И пролежит этот снег до понедельника.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градусов, днем +4...+6. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: