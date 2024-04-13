На месте «Школы Бенуа» открылся образовательный коворкинг

В компании о реконцепции задумались еще летом прошлого года, сообщает «Деловой Петербург». В итоге инвестор решил оставить образовательную функцию в объекте для детей старшего возраста и взрослых (в том числе классы для занятий, пространства для лекций), а часть площадей отдать под гибкие офисы.

Образовательный коворкинг расположен на территории общественного пространства «Бенуа 1890», где уже пять лет функционирует коворкинг площадью 300 м2, ресторан «Ферма Бенуа», ивент-пространство и площадка для проведения арт выставок.

На этой неделе мы писали о том, что «Кресты» собираются переделать под многофункциональный комплекс с отелем и арт-пространствами. Комплекс зданий на Арсенальной набережной, 7, планируют продать и адаптировать под современное использование.