Ретротрамвай «Довлатов» наехал на толпу пешеходов

На видео с места происшествия видно, как трамвай въехал на скорости в толпу пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. «Фонтанка» пишет, что в результате произошедшего пострадала 45-летняя женщина, которую увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Еще двое человек (мужчины 22 и 42 лет) находятся в состоянии средней степени тяжести.

По версии водителя трамвая, у транспорта отказали тормоза. Ее будут проверять техническая служба. Трамвай вышел на линию без пассажиров, он проходил обкатку. Прокуратура Василеостровского района уже организовала проверку по факту ДТП. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Из-за ДТП временно изменили маршрут трамваев № 6 и 40. Транспорт следует стороны центра до к/ст «19-я линия В.О.».

Напомним, что созданный на «Уралтрансмаше» подвижной состав «Довлатов» специально для Петербурга, был оснащен искусственным интеллектом.

«"Довлатов" — "умный" трамвай, оснащенный самыми современными системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. При этом он еще и очень красивый, внешне напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60-х годов», — говорил тогда про трамвай губернатор Александр Беглов.